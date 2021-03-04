Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 марта 2021 года: более 1174 новых случая COVID-19 и 9 смертей за сутки

В Балруси выявили 1174 новых случая COVID-19 за сутки Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она была опубликована в телеграм-канале ведомства.

На 4 марта в стране зарегистрировано 291 621 случаев COVID-19. Прирост за сутки – 1 174 новых случая.

После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 282 039 пациентов (+1273 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 2011 человек (+9 смертей за сутки). Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», — пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 4 миллиона 951 тысяча 979 тестов. За последние сутки – 18 006.

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