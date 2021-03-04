Богдан заявила, что в Беларуси уменьшается число случаев среднетяжелого и тяжелого течения COVID-19

Первый заместитель министра здравоохранения, глава «Белорусского союза женщин» Елена Богдан после итоговой коллегии главного управления здравоохранения Витебского облисполкома, где были подведены итоги работы за 2020 год, заявила, что в Беларуси уменьшается число случаев среднетяжелого и тяжелого течения COVID-19. Об этом сообщает БелТА.

- На сегодняшний день ситуация по всей стране приблизительно равномерная. Мы наблюдаем снижение как числа выявленных случаев заболевания коронавирусом, так и то, что является самым главным, случаев среднетяжелого и тяжелого течения, - отметила Богдан.

Она добавила, что учреждения здравоохранения, как в Витебской области, так и в целом по Беларуси, возвращаются к своей нормальной работе. В 2020 году пришлось снизить объемы оказания специализированной помощи.

- Да, было понимание, что где-то могли ее отсрочить, а где-то, как в случае с COVID-19, помощь была жизненно необходима. На данный момент ситуация уже стабильна по всей стране, - проинформировала первый заместитель министра здравоохранения.

Елена Богдан подчеркнула, что 2020 год был очень сложным, а Витебская область приняла первой удар и начала борьбу с коронавирусом. И очень многие подходы, которые позже были использованы в целом в стране, отрабатывались именно в этом регионе.

- Огромное спасибо медицине Витебской области. И президент отметил на ВНС, что 2020 год был годом мужества медицинских работников. Мне хотелось бы поблагодарить каждого, кто встал на борьбу с COVID-19, кто жил в больницах, сутками работал. Результаты работы Витебской области показывают, что система сработала достойно, - подытожила Богдан.

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