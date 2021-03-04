Viber запустил функцию, которая может обезопасить пользователей от звонков мошенников, вот как это работает

В Вайбере появилась функция, которая избавит вас от звонков возможных мошенников. Фото: Минск-Новости.

Чтобы в мессенджере вам не докучали мошенники, Viber запустил инструмент, который позволяет белорусам частично обезопасить себя от них. Функция называется «Защита от лишних звонков», она доступна пользователям с белорусскими номерами в последней версии приложения. О том, как это работает, рассказывает Минск-Новости.

Для активации нужно открыть раздел «Еще», зайти на вкладку «Настройки», затем выбрать графу «Вызовы и сообщения» и включить тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков». После этих действий пользователю не будут приходить входящие видео- и аудиозвонки с номеров, которых нет в его списке контактов, объяснили корреспонденту агентства в пресс-службе Viber.

Чтобы не пропустить важные звонки, достаточно проверять списки пропущенных вызовов – там информация о звонках будет сохраняться, и вы сможете перезвонить абоненту, с которым вам необходимо связаться.

Если вы просто обновите мессенджер до последней версии, по умолчанию функция не заработает – пользователь должен сам ее включить. Беларусь стала одной из первых стран, где запущена защита от лишних звонков. Функция доступна на базе Android и iOS и на стационарном компьютере.

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