Фотофакт. В Бресте машина такси пробила бетонное ограждение и въехала во двор частного дома

В Бресте машина такси пробила бетонное ограждение и въехала во двор частного дома. Фото: УВД Брестского облисполкома

В Бресте машина такси пробила бетонное ограждение и въехала во двор частного дома. За рулем находился 36-летний водитель. Об этом сообщили в ГАИ Брестского облисполкома.

- Водитель ехал по вызову по улице Пионерской поздно вечером 3 марта. Улица была пустой. Водитель ехал быстро и в какой-то момент он не справился с управлением, вылетел на тротуар, а затем – в бетонное ограждение, которое автомобиль пробил и въехал во двор частного дома, - прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося был сломан забор, а также повреждена машина. Никто не пострадал в аварии. Но и водитель, и жильцы дома получили стресс.

В Бресте машина такси пробила бетонное ограждение и въехала во двор частного дома. Фото: УВД Брестского облисполкома

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