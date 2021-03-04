В Беларуси есть места, где лучше не дышать. Вот где самый грязный воздух

Специалисты рассказали, где в Беларуси чистый воздух, а где- нет. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Определены регионы Беларуси, в которых самый грязный воздух. Это Брестский, Гомельский, Гродненский и Минский районы, пишет АиФ, ссылаясь на данные исследований организаций «Экодом», «Арника» и World from Space (Чехия).

Рассматривались данные спутниковых снимков, а также данные о загрязнении воздуха и контроле его качества, полученных от службы мониторинга атмосферы Copernicus. Замеры производились почти два года – с октября 2017 по август 2019, учитывались и антропогенные, и природные загрязнения.

В целом показатели таких загрязняющих веществ, как диоксид азот, окись углерода, диоксид серы, формальдегид и твердые частицы, в Беларуси не высоки. Но есть локальные «горячие точки».

Так, в Брестском, Гомельском, Гродненском и Минском районах общая концентрация загрязняющих веществ выше, чем в других частях страны, за исключением диоксида серы и формальдегида, концентрация которых здесь обычно низкая. Проблемы с формальдегидом – в Новополоцке, в этом виновато нефтеперерабатывающее предприятие. А значительное загрязнение диоксидом азота и твердыми частицами можно обнаружить и на юго-западе Беларуси, особенно в зимние месяцы – их приносит из Польши, отмечает издание.

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