Прокуратура подала иск в суд на Гродненский детский хоспис

Гродненский детский хоспис получил новый судебный иск. Фото: newgrodno.by

В Гродно прокуратура подала иск в суд на детский хоспис. Детская поликлиника №2 направила в городскую прокуратуру обращение по поводу аренды помещений Гродненским детским хосписом. В обращении поликлиники было указано, что хоспис занимал три кабинета в здании поликлиники по договору аренды. Кроме того, в мае 2020 года без дополнительного соглашения занял помещения общего пользования – вестибюль с коридором, где было организовано швейное производство.

В заявлении поликлиники также сообщалось, что уже на протяжении четырех месяцев сотрудники детского хосписа не работают в здании поликлиники, а помещения, которые были заняты, закрыты и не сданы арендодателю.

В 2020 году поликлиника должна была выполнять эпидемиологические мероприятия: оборудовать отдельный вход в здание, обеспечить сотрудников дополнительными изолированными помещениями, организовать шлюзы для того, чтобы разделить персонал и пациентов. Для этого поликлинике оказались нужны те помещения, которые арендовал хоспис.

- Руководство поликлиники неоднократно предлагало директору детского хосписа освободить самовольно занимаемые площади и расторгнуть досрочно договор арены. Получить согласие второй стороны не удалось, - написано в сообщении прокуратуры.

Прокуратура Гродно предложила руководству детского хосписа решить спор с поликлиникой в досудебном порядке и добровольно освободить занимаемые площади. После получения отказа прокуратура направила иск в экономический суд Гродненской области.

В прокуратуре напомнили, что в отношении директора детского хосписа было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса – Хищение имущества общественной организации.

Директор детского хосписа Гродно Ольга Величко рассказала порталу hrodna.life, что все идет к ликвидации.

- Вы знаете, все идет к ликвидации. Нам просто не дают работать. Вестибюль и коридор – это зоны прохода к кабинетам. Они, собственно как и санузел, находятся в общем использовании, а не «хоспис занял их самовольно, - рассказала Ольга.

Напомним, что в декабре 2020 года на телеканале ОНТ вышел сюжет, в котором директора детского хосписа Оксану Величко обвинили в хищении. Она уехала из Беларуси.

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