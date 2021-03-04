«Был в состоянии аффекта». В Барановичах приговорили физрука, ударившего ученика в пах за курение в раздевалке

В Барановичах приговорили учителя, ударившего в школе ученика Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Барановичах 4 марта приговорили учителя физкультуры, который ударил своего ученика. Это произошло еще в конце ноября во время конфликта педагога со школьников. Во время перемены в раздевалке учитель ударил ученика коленом в пах и нанес серьезные травмы: у парня разрыв яичка и гематома.

По уголовной статье за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения суд приговорил 45-летнего обвиняемого к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия»).

Сам педагог, который уже не работает учителем, признал свою вину полностью, извинился перед учеником и его матерью, а также изложил свою версию произошедшего. По словам бывшего учителя, потерпевший парень - его лучший ученик, участвовал в состязаниях, и вдруг мужчина заметил, что школьник курит в раздевалке.

- Затянулся электронной сигаретой и, затаив при виде меня дыхание, стал выпускать через 10 секунд дым, - цитирует физрука intex-press.by. - Сделал замечание, сказал, чтобы вышел из раздевалки. Я был в состоянии аффекта, наверное.

Учитель признался, что не стерпел и решил наказать школьника. При этом мужчина утверждает, что хотел ударить парня по ноге, но колено соскользнуло. Приговор пока не вступил в законную силу.