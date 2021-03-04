Начальник минской милиции Гриб: Около 300 преступлений было совершено в Минске в отношении сотрудников милиции за время протестов

Начальник минской милиции Михаил Гриб заявил, что около 300 преступлений было совершено в Минске в отношении сотрудников милиции за время протестов. Фото: "Минск-Новости"

Начальник минской милиции Михаил Гриб заявил, что около 300 преступлений было совершено в Минске в отношении сотрудников милиции за время протестов. Интервью с ним было опубликовано на сайте агентства «Минск-Новости».

- В период проведения избирательной кампании, а также в постэлекторальный период было зарегистрировано более 600 злодеяний, которые были направлены на дестабилизацию обстановки в Минске. Четверть из них составили преступления, связанные с оказанием сопротивления сотрудникам милиции. Практически пятая часть из них – хулиганство, а каждое шестое преступление связано с осквернением сооружений и порчей имущества. В отношении сотрудников милиции и их имущества было совершено 293 преступления, - рассказал Гриб.

Он добавил, что, несмотря на все это, милиция в Беларуси способна обеспечить поддержание правопорядка.

- Мы готовы выполнять поставленные перед нами задачи. Мы можем предотвратить любую угрозу, - заявил начальник минской милиции.

На вопрос о том, испытывает ли милиция кадровый голод, Михаил Гриб ответил, что последние события лишь сплотили милицейский коллектив.

- Еще в самом начале выборной кампании в интернете была развернута масштабная деятельность по оказанию информационного воздействия на сотрудников милиции и членов их семей: публиковались оскорбления, угрозы, клеветнические сведения. Все эти каналы создавались лишь с одной целью – дестабилизировать работу милиции. Но, несмотря на весь негатив, моральных дух сотрудников остается очень высоким. Мы сделали свой выбор и отчетливо осознаем, что служим правопорядку, закону, народу, руководствуясь действующим законодательством, Конституцией и уставом. Изо дня в день мы продолжаем нести свою службу и делать работу, которая нужна всегда обществу. Скажу больше – последние события еще больше сплотили наш милицейский коллектив, - подчеркнул Гриб.

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