«Дратути! Меня Вова зовут!». Вот о чем водитель поговорил с косулями, которые переходили дорогу в Могилеве

В Могилеве олени прямо в городе переходят дорогу. Фото: кадр из видео.

В группе «6 REGION» Вконтакте опубликовано видео, на котором небольшое стадо косуль переходит дорогу в черте города в Могилеве. Автор видео сделал запись 3 марта около четырех часов утра на выезде из города.

Мужчина попытался поговорить с косулями.

-Привет, а что вы делаете здесь? Как ваши дела? Есть что почитать? – спрашивает он животных. Косули вначале не реагируют, но потом несколько раз оборачиваются в сторону человека.

-Дратути, дратути! Меня Вова зовут, а тебя как? Кис-кис-кис! – пытается тот привлечь внимание косуль, но они продолжают свой путь.

Могилевские автолюбители утверждают, что на этой дороге часто встречают диких животных, и не только косуль, но и лосей.

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