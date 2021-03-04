В Минфине заявили, что в 2021 году из бюджета выделят почти 20 миллионов долларов на закупку вакцины от COVID-19 Фото: Инна КОРСАК

Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко заявил, что в 2021 году из бюджета выделят почти 20 миллионов долларов (50 миллионов рублей- Ред.) на закупку вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ИД «Беларусь сегодня».

- На централизованную закупку лекарств запланировано выделить из бюджета 518 миллионов рублей. Из них 50 миллионов рублей – на закупку вакцины от коронавируса, - отметил Кийко.

По его словам, в консолидированном бюджете заложены расходы и на доплаты медикам, которые работают в условиях коронавируса – около 192 миллионов рублей (более 73 миллионов долларов – Ред.)

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