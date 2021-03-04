Лукашенко присвоил еще одно генеральское звание - госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу

Лукашенко присвоил очередное генеральское звание госсекретарю Совбеза. Фото: пресс-служба Минобороны

Недавно назначенному на должность госсекретаря Совета безопасности Александру Вольфовичу очередное генеральское звание присвоил Александр Лукашенко. Указ о присвоении генерал-майору Вольфовичу звания генерал-лейтенанта подписан 4 марта, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, в конце февраля Лукашенко встречался с Вольфовичем и говорил ему, что «год будет очень непростой год», и трудности будут связаны не только с «неким недопониманием в обществе процессов развития Беларуси», но и с желанием внешних сил дестабилизировать обстановку в стране.

До нового назначения в январе 2021 года Вольфович занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первого заместителя министра обороны. На посту госсекретаря Совбеза он сменил Валерия Вакульчика и Андрея Равкова. Читайте подробнее: Вольфовичу - 53 года, он родился в России >

Кстати, недавно Лукашенко подписал указы о присвоении генеральских званий