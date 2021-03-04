Может гулять в ТЦ с воздушными шарами: в Минске пропал необычный ребенок

В Минске пропал 11-летний ребенок. Фото: t.me/rozyskmvdby

Уже почти сутки не могут найти 11-летнего Максима Лобасова - мальчика, который пропал в Минске. Это произошло поздно вечером 3 марта: ребенок ушел из дома и исчез. Парня объявили в розыск.

Куда мог уйти мальчик, точно не известно, но есть предположение: ребенок может гулять в торговых центрах с воздушными шарами либо находиться около точек их продаж, говорится в информации, опубликованной в телеграм-канале «Разыскивает милиция» вечером 4 марта.

Всех, кто видел Максима или что-то знает о его местонахождении, просят срочно позвонить в милицию по телефонам: 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 365-02-40 либо по короткому номеру 102.

Когда ребенок уходил из дома, он был одет в зеленую куртку с капюшоном, черную шерстяную шапку и синие джинсы. У парня светлые волосы и голубые глаза, он худощавого телосложения. На вид школьнику 10-12 лет, его рост - около 135 см.