На факультете международных отношений БГУ новый декан. Фото: сайт БГУ

На факультете международных отношений БГУ новый декан. Официальное представление состоялось в четверг, 4 марта. Информация была опубликована на сайте университета.

Новым деканом факультета международных отношений стала Елена Достанко. Она с 1998 по 2018 годы работала в должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента, замдекана, а также начальника центра международных исследований БГУ.

Ректор БГУ Андрей Король обратился к коллективу факультета и его новому руководителю с напутственными словами и пожеланиями профессиональных успехов. Он выразил уверенность на дальнейшее развитие ФМО под началом Достанко, что позволит выработать стратегию дальнейшей работы факультета. Ректор БГУ назвал декана факультета международных отношений Виктора Шадурского, который занимал данную должность с 2008 по 2021 года, заслуженным профессионалом и уважаемым человеком среди всего коллектива БГУ.

Напомним, что 3 марта стало известно, что декан ФМО БГУ Виктор Шадурский, который возглавлял факультет больше 12 лет, увольняется.

СПРАВКА:

Елена Достанко в 1995 году окончила БГУ, в 1998 году – аспирантуру вуза. С 1995 по 1996 год она являлась начальником отдела социсследований Агентства Владимира Гревцова.

В 1998 года Достанко работает на ФМО БГУ. В сферу ее научных интересов входят политпроблемы евразийской и европейской интеграции, международного многостороннего сотрудничества. Елена Достанко научным редактором сборника научных статей «Актуальные проблемы международных отношений и глобального развития».

Достанко – Лауреат III Премии Специального Фонда Президента по соцподдержке одаренных учащихся и студентов (2005 год); премии Национальной акалдемии нацк имени академика В. Ф. Купревича молодым ученым за цикл работ «Динамика европейской интеграции: процессы углубления и расширения» (2007 год).

Достанко в 2007 и 2019 годах была объявлена Благодарность ректора БГУ. Она удостоена Почетной грамоты БГУ в 2010 и 2015 годах, Почетной грамоты Академии наук Республики Таджикистан в 2014 году, МВД в 2015 году.

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