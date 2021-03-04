Дети учительницы, ударившей ребенка, хотят стать милиционерами. Поэтому отец школьника в Чечерске не стал подавать в суд

Отец школьника в Чечерске не стал подавать в суд на учительницу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Чечерском РОВД окончили проверку в отношении учительницы местной школы. Напомним, ребенок после уроков попал в больницу. Говорили, что его ударила учительница головой о парту, но педагог это опровергала.

И вот, милиция выяснила, что в действиях педагога усматривается состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Как объяснили в УВД, возбудить уголовное дело по этой статье могут лишь в том случае, если пострадавший (его родители) обратятся в суд с заявлением о возбуждении дела частного обвинения, сообщает Tut.by.

Но отец ребенка не стал этого делать и написал заявление, что претензий к педагогу не имеет. По его словам, дети учительницы «собираются в милицию идти, могут быть проблемы». Мужчина не хочет «ломать им судьбу».

Отец школьника добавил, что педагог извинилась и раскаялась. А у сына до сих пор часто болит голова.

Напомним, похожая история была в Гомеле: тогда мама подала заявление в суд и учительницу приговорили к большому штрафу за надорванное ухо школьницы >