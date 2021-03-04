В Гомеле сотрудники ГУБОПиК установили администратора протестного телеграм-канала

В Гомеле установили администратора деструктивного телеграм-канала. Фото: pixabay.com

В Гомеле установили администратора протестного телеграм-канала. Мужчину задержали и доставили в Советский РОВД для составления протоколов. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.

- В Гомеле сотрудники ГУБОПиК МВД при проведении оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране установили 33-летнего создателя, владельца и администратора телеграм-канала, а также группы деструктивной направленности под названием «Гомель, мкр. Солнечный» и закрытого телеграм-канала «Солнечный чат». Мужчина ранее судим не был. Он работает инженером-программистом в IBA Гомель, - прокомментировали в ведомстве.

Мужчину задержали и доставили в Советский РОВД для составления административных протоколов по статьям 19.1 и 23.4 КоАП.

В соответствии со статьей 10 Закона от 04.01. 2007 №203-3 «О противодействии экстремизму» мужчине было вынесено официальное предупреждение.

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В МВД сообщили, что молодой человек также являлся активным участником телеграм-канала «Вольный профсоюз БГУ» и неоднократно участвовал в протестах. (подробности)

МВД: Задержан администратор одного из дестуктивных телеграм-каналов Солигорска. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве также сообщили, что мужчина в своих постах призывал участвовать в протестах и массовых шествиях. (подробности)