«Путин ищет путь». Тихановская заявила, что Кремль не идет на контакт с белорусской оппозицией

Тихановская заявила, что Кремль не идет на контакт с белорусской оппозицией Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что ее команда на протяжении долгого времени пыталась выйти на контакт с руководством России, однако Кремль эти попытки проигнорировал.

- Нам никто не ответил, - цитирует Тихановскую швейцарское издание Tagesanzeiger, которому политик дала интервью.

В то же время Тихановская считает, что официальная Москва ищет замену Александру Лукашенко:

- Путин ищет путь, как сделать так, чтобы Лукашенко смог уйти, и чтобы это не выглядело как победа народа, - полагает Тихановская, считая, что Лукашенко получает поддержку из Кремля.

Напомним, ранее она заявляла о своей готовности к сотрудничеству и переговорам с руководством России.

Накануне Тихановская вернулась из Финляндии, где встречалась с главой государства и правительства. Вот какие итоги поездки >