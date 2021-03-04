В Минске собирают подписи за восстановление на работе «Учителя года», которую уволили после суда за участие в акции

В Минске собирают подписи за восстановление на работе «Учителя года». Фото: http://sch130.minsk.edu.by

Родители учеников средней школы №130 Минска имени Рут Уоллер создали петицию с просьбой пересмотреть решение об увольнении педагога Натальи Лукашевич. Она имеет звание «Учителя года-2019», преподавала историю, но в конце февраля педагога задержали силовики. Суд признал ее виновной в участии в несанкционированной акции и дал крупный штраф. После этого в администрации школы решили попрощаться с учителем, считают авторы петиции, размещенной на платформе petitions.by.

- Наталья Николаевна не согласна с решением суда и подала жалобу, которая еще не рассмотрена, - говорится в петиции. Там отмечается, что в суде были противоречия между показаниями свидетелей обвинения и записями камер видеонаблюдения. Если исходить из записей камер, то учитель не участвовала в акции, а была случайной прохожей, уверены авторы петиции.

- Увольнение за прогул в данных обстоятельствах мы считаем несправедливым. Она не вышла на работу не по собственной воле, а поскольку была задержана до суда, - добавили они.

Наталью Лукашевич уважают и ученики, и родители, а дети лишись профессионального наставника, говорится в обращении, которое подписали уже около 200 человек.

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