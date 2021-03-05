В Островце 11-летний мальчик на переходе ударился в заднюю дверь проезжавшей машины. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Островце 11-летний мальчик на переходе ударился в заднюю дверь проезжавшей машины. Он в больнице. Об этом проинформировали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел днем 3 марта. На регулируемом пешеходном переходе, который находится на пересечении проспекта Энергетиков с улицей Володарского, 11-летний мальчик ударился в заднюю правую дверь проезжавшей «Ауди». За рулем автомобиля находилась 37-летняя женщина, - прокомментировали в ведомстве.

У ребенка перелом правой лодыжки. Мальчика доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

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