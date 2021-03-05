Казакевич озвучил социальный портрет преступника, который связан с протестной активностью. Фото: БелТА

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучил социальный портрет преступника, который связан с протестной деятельностью.

По информации «Беларусь 1», в Беларуси было совершено более 2,5 тысяч преступлений, связанных с протестной активностью. Тысяча противоправных действий была совершена в отношении сотрудников милиции или внутренних войск. Уже установлены восемьсот человек, которые участвовали в протестном движении.

- Я думаю, что зрителю будет интересно, что нам удалось составить социальный портрет такого преступника. Это неработающий мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Либо же работающий, но на какой-то низкооплачиваемой должности. И на вопрос, а его мы задаем каждому: «Что тебя подвигло угрожать сотруднику милиции, его жене и детям?» В ответ получаем: «Я подобным образом выражаю свою гражданскую позицию», - прокомментировал Казакевич.

Он добавил, что свою гражданскую позицию нужно «выражать на избирательном участке или в установленном порядке».

- Все, что связано с угрозами, с оскорблениями, неприкрытым информационным давлением, да, будет пресекаться, - подчеркнул заместитель министра внутренних дел.

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