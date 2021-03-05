Глава Минобороны Хренин прилетел в Россию с рабочим визитом. Фото: БелТА

Глава министерства обороны Виктор Хренин вечером 4 марта прилетел в Россию с рабочим визитом. Информация была опубликована в телеграм-канале Минобороны.

- Рабочий визит проходит с 4 по 5 марта. В его рамках состоятся переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и России, на которых запланировано обсуждение актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества, - написано в сообщении.

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