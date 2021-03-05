«Вы сегодня являетесь настоящим брендом Беларуси»: Лукашенко поздравил сотрудников «Белавиа» с 25-летием

Лукашенко поздравил сотрудников «Белавиа» с 25-летием. Фото: сайт "Белавиа"

Александр Лукашенко поздравил сотрудников авиакомпании «Белавиа» с 25-летием со дня образования. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

- Вам удалось сохранить и приумножить лучшие традиции белорусской гражданской авиации. Сегодня вы являетесь настоящим брендом Беларуси. Самолеты авиакомпании «Белавиа» хорошо известны в десятках аэропортов мира, география полетов расширяется, несколько миллионов пассажиров ежегодно выбирают именно белорусского перевозчика, - говорится в поздравлении.

Президент также выразил уверенность, что и в дальнейшем модернизация воздушного флота, внедрение новых информационных технологий, а также постоянное повышение качества обслуживания будут только способствовать росту авиакомпании «Белавиа» в качестве одной из самых востребованных и прогрессивных авиакомпаний в Европе.

Лукашенко пожелал сотрудникам и ветеранам авиакомпании здоровья, удачи в реализации планов, благополучия и новых успехов.

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