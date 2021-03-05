В Минфине рассказали, что остаток кредита для строительства БелАЭС может быть реализован на инвестпроекты

В Минфине заявили, что остаток кредита для строительства БелАЭС может быть реализован на инвестпроекты. Фото:

Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в интервью газете «Рэспублiка» рассказал, что остаток кредита для строительства Белорусской АЭС может быть реализован на инвестиционные проекты.

- В среднесрочных планах рассматривается возможность использования остатка экспортного кредита России для строительства БелАЭС в Островце для реализации других инвестиционных проектов, в которых заинтересованы как Беларусь, так и Россия, - заявил Кийко.

Он также добавил, что в приоритете у властей стоит безусловное выполнение всех взятых на себя ранее долговых обязанностей. Запланировано, что уже к 2025 году соотношение госдолга и ВВП составит 25%. И при этом на рефинансирование будет привлекаться не более 75% от объема необходимых средств, а привлечение госзаймов и гарантированных займов не будет превышать 400 миллионов долларов в год.

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