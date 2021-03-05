Мингорисполком: «В Минске с 15 марта начнется генеральная уборка города после зимы»

В Минске с 15 начнется генеральная уборка города Фото: Инна КОРСАК

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович в пятницу, 5 марта, на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию Минска поручил с 15 марта начать генуборку и наведения порядка после зимы. Его слова передает БелТА.

- Я прошу подготовить все субъекты хозяйствования и уже с 15 марта, мы будем смотреть на погодные условия, приступить в столице к наведению порядка после зимы. Везде – магазины, объекты общественного питания, вузы, ссузы, офисные здания и другие. Также должна быть проведена генеральная уборка у себя на закрепленных территориях и прилегающих территориях, - отметил Дорохович.

По словам заместителя мэра Минска, коммунальные службы уже приступили к данной работе, как только сошел снег. Дорохович поручил администрациям районов столицы сверить закрепление участков в своих зонах ответственности, а также поставить задачи субъектам хозяйствования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Минска поручил уже с 1 марта приступить к уборке территорий и большому ремонту дорог.

По словам Кухарева, необходимо также определиться с дальнейшим освоением территорий вдоль МКАД. (подробности)

Мингорисполком: Для обсуждения вопросов ЖКХ с жителями города будет запущен телеграм-канал.

В ведомстве добавили, что это сделано для того, чтобы вовлечь людей в усовершенствование домов, подъездов и дворов. (подробности)