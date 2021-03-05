Врачи обнаружили побочный эффект у вакцины Moderna от COVID-19

В среднем высыпания были замечены на восьмой день после введения первой дозы препарата Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кожные побочные эффекты могут возникнуть после применения вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщается в письме исследователей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine. Высыпания на коже появляются у пациентов более чем через десять дней после первой прививки.

– Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией, – сказано в сообщении группы медиков из США.

По их словам, в среднем высыпания были замечены на восьмой день после введения первой дозы препарата, в целом же такая реакция организма появлялась в период от четырех до 11 дней. Руки пациентов становились красными и опухшими, они ощущали болезненность и зуд.

При этом врачи убедили людей сделать вторую прививку, что завершить иммунизацию. После этого у трех человек наблюдалось воспаление кожи. Оно было такое же, как после первой дозы. Еще у троих высыпания были меньше, у остальной половины вторая инъекция не вызвала негативных последствий.

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