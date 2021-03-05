Золотовалютные резервы за февраль снизились почти на 90 миллионов долларов. Фото: pixabay.com

Золотовалютные резервы Беларуси продолжили снижение. За февраль они уменьшились на 88,9 миллионов долларов, что составило 1,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка.

На 1 марта 2021 года, по предварительной информации, золотовалютные резервы составили 7,1 миллиарда долларов.

- Снижение золотовалютных резервов было обусловлено плановым погашением внешних и внутренних гособязательств в иностранной валюте. Сумма составила около 250 миллионов долларов. Кроме этого, повлияло и снижение стоимости монетарного золота. Стоит отметить, что спрос на иностранную валюту внутри страны был в основном вызван проведением мероприятий по замене кредитной задолженности некоторых предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли, - говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что поддерживать уровень золотовалютных резервов в феврале было возможно из-за поступлений иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи облигаций Минфина в иностранной валюте.

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