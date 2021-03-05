Носкевич назвал число уголовных дел экстремистской направленности, которые возбуждены с лета 2020 года

Носкевич заявил, что с лета минувшего года возбуждено более 2400 уголовных дел. Фото: скриншот видео СТВ

Председатель Следственного комитета Беларуси посетил 4 марта предприятие «Гомсельмаш» и рассказал во время визита, сколько уголовных дел экстремистской направленности уже возбуждено в Беларуси после выборов, которые прошли в августе 2020-го года.

По его словам, с лета минувшего года возбуждено более 2400 уголовных дел.

Он уточнил, что с августа, с поствыборного периода, подразделениями СК возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности, куда включено все: от нанесения на стены оскорбительных надписей до применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что недавно Носкевич рассказывал, что в Беларуси с лета 2020 года расследуется более 2300 уголовных дел экстремистской направленности.

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