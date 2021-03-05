В Минске предлагают оборудовать комплексной безбарьерной средой все подъезды. Фото: БелТА

В Минске предлагают оборудовать комплексной безбарьерной средой все подъезды. Об этом сообщает БелТА.

В пятницу, 5 марта, состоялось заседание рабочей группы по благоустройству и содержанию территорий Минска. Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Жанна Романович заявила, что при проектировании нового строительства должно быть по умолчанию предусмотрено установление пандуса или подъемника, понижение бордюрного камня, а также укладка тактильной плитки. Это означает комплексное создание безбарьерной среды.

- И независимо от того, проживает по данному адресу человек с инвалидностью или нет. Ведь доступная среда подразумевает доступность для всех: людей с малой мобильностью, родителей с колясками, пожилых людей, велосипедистов и других. Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, и мы должны следовать тем нормам, которые в ней заложены. Комплексный подход в Минске применяется уже с 2020 года. И самая большая проблема – это объекты капитального строительства. Но думаю, что мы будем инициировать, чтобы норма комплексного подхода была предусмотрена и при капитальном ремонте, - подчеркнула Романович.

На данное предложение отреагировал заместитель мэра Александр Дорохович и поручил главам администраций районов Минска посмотреть по объектам капитального строительства, которые еще в разработке, чтобы в проектах не забыли про комплексный подход.

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