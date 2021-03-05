Мужчине, который прокатил на капоте авто сотрудника ГАИ, дали десять лет колонии. Фото: "Вясна"

Мужчине, который прокатил на капоте авто сотрудника ГАИ, дали десять лет колонии. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Минский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего бизнесмена Александра Троцкого в пятницу, 5 марта. Согласно обвинению, мужчина 12 августа 2020 года провез на капоте своего автомобиля сотрудника ГАИ Владимира Юрова. В результате случившегося, сотрудник ГАИ получил телесные повреждения, которые за собой не повлекли кратковременного расстройства здоровья. Данный факт был расценен как покушение на убийство сотрудника милиции.

По словам Александра Троцкого, его автомобиль остановили без каких-либо причин люди в балаклавах, а когда он, опасаясь за свою жизнь, отказался выйти из машины, сотрудник ГАИ «достал боевое оружие и направил его в сторону и прицелился прямо в голову». После этого мужчина двинулся с места.

Судья Сергей Хрипач признал Троцкого виновным, решив, что у мужчины действительно был умысел убить сотрудника ГАИ и назначил Александру 10 лет колонии усиленного режима.

Суд также обязал Троцкого выплатить потерпевшему 10 тысяч рублей компенсации морального и материального ущерба.

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