Генпрокуратура Беларуси направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской

Генпрокуратура направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской. Фото: Telegram / Светлана Тихановская

Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Об этом сообщили в пресс-службе Гепрокуратуры.

Также там рассказали, что изучили материалы дело в отношении четырех задержанных доверенных лиц Тихановской и направили его в суд.

– Согласно материалам дела обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов, – заявили в Генпрокуратуре.

Обвинения по этому делу обоснованные, говорят в ведомстве.

– После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного, – сказано в сообщении.

Обвиняемые остаются под стражей.

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