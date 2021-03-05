Волонтеру штаба Бабарико Беленскому дали 1,5 года «химии» за события 9 августа 2020 года. Фото: tut.by
Волонтеру штаба Виктора Бабарико Антону Беленскому дали 1,5 года «химии» за события 9 августа 2020 года. Информация была опубликована в телеграм-канале штаба Бабарико.
Суд Московского района Минска в пятницу, 5 марта, вынес приговор Антону Беленскому. Его обвиняли в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, во время акции протеста 9 августа 2020 года.
Суд признал вину Беленского доказанной и назначил ему 1,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа – «химии».
На время обжалования приговора Антона Беленского освободили под подписку о невыезде.
а время обжалования приговора Антона Беленского освободили под подписку о невыезде. Фото: "Наша нiва"
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