Лукашенко 5 марта освободил от должности своего помощника – инспектора по Минской области

Лукашенко освободил от должности своего помощника. Фото: tut.by

Александр Лукашенко в пятницу, 5 марта, освободил от должности своего помощника Игоря Евсеева – инспектора по Минской области. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

Соответствующий указ президент подписал 5 марта. Евсеев был особожден от должности помощника президента в соответствии с 84 статьей Конституции.

Игорь Евсеев был назначен на должность помощника президента в сентябре 2017 года. Генерал-майор милиции Евсеев с апреля 2015 года возглавлял УВД Минской области. До этого он три года прослужил на должности главы УВД Витебского облисполкома.

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