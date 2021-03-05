Госдеп США присудил Марии Колесниковой Международную премию за мужество Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Политическая активистка Мария Колесникова, которая в настоящее время находится за решеткой, удостоилась Международной женской премии за мужество (IWOC) от Госдепа США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Церемония награждения состоится 8 марта и будет виртуальной, а проведет ее госсекретарь США Энтони Блинкен. Также с речью выступит первая леди США Джилл Байден, она напомнит о мужественных достижениях женщин.

Премию от госсекретаря США присуждают уже 15 лет женщинам со всего мира, которые продемонстрировали исключительное мужество и лидерство в отстаивании мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, причем зачастую с большим риском для своей жизни.

Она была учреждена в 2007-м году, с того момента награждены уже более 155 лауреатов из более чем 75 стран.

Посольство США в Беларуси выдвинуло на премию Марию Колесникову.

– В преддверии президентских выборов 9 августа 2020 года белорусские женщины стали доминирующей политической силой и движущей силой общественных перемен в Беларуси, в немалой степени благодаря Марии Колесниковой. После того как власти посадили в тюрьму или выгнали из страны трех самых популярных кандидатов-мужчин, Мария и ее соратницы бросили исторический и устойчивый вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко, – отмечается в сообщении.

Также там сказано, что Мария продолжает быть лицом оппозиции внутри Беларуси, мужественно перенося тюремное заключение после спорных выборов.

– Несмотря на заключение под стражу, Мария продолжает поддерживать демократическое движение внутри Беларуси и служит источником вдохновения для всех тех, кто стремится завоевать свободу для себя и своих стран, – сказано в заявлении Госдепа.

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