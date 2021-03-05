Лукашенко: «В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на площадке мотовелозавода»

Лукашенко 5 марта посещает мотовелозавод. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 5 марта, посещает «Мотовело». Он заявил, что уже в этой пятилетке мы должны иметь суперобразцровое производство на площадке мотовелозавода». Его слова приводит БелТА.

Президенту предложили вариант решения проблемных вопросов, которые накопились в связи с долговыми обязательствами и с вопросами по его ликвидации. Лукашенко одобрил в целом вариант и поручил подготовить соответствующий вариант указа. И нужно действовать оперативно, не теряя времени.

- В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцровое производство на площадке мотовелозавода. Он останется для белорусов таким же брендом, которым был когда-то. Мы должны сделать все, чтобы получить хорошее производство, - заявил Лукашенко.

По его словам, необходимо расширить линейку продукции, в том числе путем производства электромобилей. Лукашенко также сделал акцент на том, что важно увеличивать локализацию, организовывать собственное производство деталей и комплектующих.

- Для тебя вопрос номер один (обратился глава государства к директору мотовелозавода Николаю Ладутько - Ред.) – это не только восстановление производства и его удвоение, но и локализация. Да, сборочное производство – хорошо. В Китай, Россию, Европу съездил, запчасти привез, все скрутил, все хорошо. Нет, мы должны делать сами. Нам нужно развивать перспективное производство по выпуску мотовелотехники и уже к концу пятилетки довести его до идеального состояния, - подытожил Лукашенко.

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