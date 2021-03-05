В Минске легковушка сбила дорожного рабочего: мужчина в больнице

Водитель легковушки сбил дорожника в Минске. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП с пострадавшим дорожником произошло в белорусской столице в пятницу, 5 марта. Подробности сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на проспекте Партизанском около 08.30 часов.

- Двигаясь по местному проезду проспекта от улицы Филатова к улице Кабушкина, 47-летний водитель легкового «Форда» сбил дорожного работника, - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что 55-летний дорожник был в яркой форменной одежде повышенной видимости. На проезжей части он выполнял дорожные работы.

- В результате ДТП дорожный рабочий получил травмы и был госпитализирован, добавили в УГАИ.

По факту проводится проверка.

В ГАИ напомнили водителям, что управляя авто необходимо соразмерять скорость движения с конкретными условиями. Будьте внимательны - весной количество ремонта дорог возрастает!

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