«Белсоюзпечать» отказалась продавать популярные журналы «Наша гісторыя», «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!». Фото: pixabay

Популярный журнал на белорусском языке «Наша гісторыя» больше нельзя будет купить в газетных киосках. Также оттуда исчезнут и детские «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!». Об этом сообщает «Наша Нива».

– «Белсоюзпечать» уведомила, что в одностороннем порядке разрывает отношения. Комментарии здесь излишни – вы сами все понимаете. Между тем, как раз вчера мы получили из типографии тираж свежего номера «Нашай гісторыі», – говорится в сообщении редакции.

Теперь для тех, кто покупал журналы в «Союзпечати», ежемесячно два дня будут продавать журнал в редакции. Кроме того, пришлось вынужденно увеличить цену – с 5,80 до 7 рублей.

Также в редакции рассказали о планах на случай того, если журнал исключат из подписки.

– В случае если нас выкинут и из подписки, мы наладим собственную систему доставки, как с газетой в 2006 -2008 годах, – отмечается в сообщении.

Читайте также:

В редакцию издания «Ганцавiцкi час» 29 декабря пришли сотрудники милиции с обыском

В редакции находится главред Петр Гузаевский (подробности).