Лукашенко предложил заселиться в его дворец тому, кто его найдет

Александр Лукашенко пообещал, что если найдут его "дворец", то он сам пригласит туда СМИ и все покажет публично. Фото: БелТА.

Выступая в пятницу, 5 марта, перед рабочими завода «Мотовело» Александр Лукашенко высказался на тему его личного дворца, пишет БелТА.

По словам Лукашенко, в сети появились некие вбросы, информацию о том, что у него есть якобы личный дворец. Это Александр Лукашенко отрицает и в шутку даже предложил, чтобы тот, кто смог найти этот дворец запросто взял, да и заселился в нем.

- Если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу поезжайте и заселяйтесь, - предложил он.

А еще пообещал, что если будет найдено что-то из разряда «дворец Лукашенко», то он лично пригласит туда журналистов, чтобы публично показать все.

- Я у своего государства ничего не украл, не взял, - цитирует президента БелТА.

И резюмируя в очередной раз заявил, что это все действия оппонентов, стремящихся «сломать страну».

- Им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем, - заключил Лукашенко.

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