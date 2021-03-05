Мальчика с шариками, пропавшего 3 марта нашли в Минске

Школьника Максима Лобасова нашли 5 марта в Минске. Фото: МВД.

Ранее «Комсомолка» писала о пропавшем в Минске 11-летнем Максиме Лобасове. Ребенок пропал поздно вечером в среду, 3 марта. После 23.00 часов он просто ушел из дома в неизвестном направлении.

Родители предполагали, что особенный мальчик может быть где-то в торговом центре или магазине - больше всего он любит воздушные шары, поэтому может гулять с шариками.

В пятницу, 5 марта, в телеграм-канале МВД «Разыскивает милиция» появилась хорошая новость - Максим найден!

- Пропавшего школьника обнаружили сотрудники угрозыска Октябрьского района Минска. Мальчик был, как и предполагалось, в одном из минских ТЦ. Сейчас с ребенком все в порядке, - прокомментировали в МВД.

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