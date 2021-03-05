Мокрый снег, сильный ветер, гололедица и мороз: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные с 6 по 8 марта

На 7 марта объявлен оранжевый уровень опасности. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Неблагоприятная погода ожидается в предстоящие большие выходные в Беларуси/

Так, в субботу, 6 марта, ожидается до 12 градусов мороза по северо-востоку Беларуси, сообщает сайт pogoda.by.

Также будет переменная облачность, а ночью и утром местами, днем в отдельных районах по юго-востоку синоптики прогнозируют небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер будет северо-западный, западный 4-9 м/с, днем по северу его порывы будут достигать 14 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -4°С до -10°С, по северо-востоку – до -12°С. Днем температура воздуха составит от -2°С до +3°С.

На воскресенье, 7 марта, синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

– 7 марта (воскресенье) во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, – говорится в сообщении Белгидромета.

Также в этот день будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории Беларуси – кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от 0°С до -6°С, днем будет от -1°С до +4°С.

В праздничный день 8 марта также будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный умеренный, местами порывистый. Ночью будет прохладно: от -3°С... до +10°С, днем ожидается от -6°С по северу до +3°С по юго-западу Беларуси.

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В ведомстве добавили, что сотрудники коммунальных служб уже приступили к работе, как только сошел снег (подробности).

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