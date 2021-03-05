МИД Литвы отреагировал на запрос Генпрокуратуры Беларуси на выдачу Светланы Тихановской

Генпрокуратура направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской. Фото: Telegram / Светлана Тихановская

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал запрос Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской. Его заявление опубликовано на сайте МИД.

– Каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности: их не передадут режимам ни из-за их борьбы за демократию, ни за свободу слова, ни за вероисповедание. И мы можем сказать белорусскому режиму: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования, – сказал Ландсбергис.

Он добавил, что Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут защиту все демократические силы, которые преследуются режимами.

Читайте также:

Генпрокуратура Беларуси направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской

Тем временем дело в отношении четырех ее доверенных лиц направлено в суд (подробности).

В Литве отреагировали на заявления СК Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской

Следственный комитет Беларуси накануне заявил о передаче документов в Генпрокуратуру на экстрадицию экс-кандидата в президенты (подробности).

Светлана Тихановская высказалась о видео СК по ее делу

Она подчеркнула, что ее позиция по поводу перемен в стране всегда была неизменна (подробности).