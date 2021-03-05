Названы пять самых популярных женских имен в Беларуси в 2020 году

Девочек редкими именами называют чаще, чем мальчиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минюсте Беларуси назвали топ-5 имен самых популярных имен девочек за 2020-ый год, информирует БелТА.

Белорусские загсы констатируют, в прошлом году чаще всего новорожденных девочек называли: Софией, Марией, Анной, Ксенией и Дарьей.

В регионах топ самых популярных женских имен немного отличался. И, если в Минске на первом и втором месте все также популярные София и Мария, то на третьем месте уже Алиса, а на пятом - Ева. На Гомельщине предпочтения отдавали Полине, на Витебщине модно называть девочку Анастасией, а в Могилеве - Миланой, в Гродно чаще всего появляются малышки с именем Виктория.

- В Беларуси в последние годы сильна тенденция в имянаречении на присвоение редких и необычных, а также старинных собственных имен, - прокомментировали в Минсте.

Причем редкими именами чаще называют именно девочек, а не мальчиков. Например, только в Минске в документах загса есть 272 девочки с именами, которые больше ни разу не повторялись.

Кстати, если родители не могут определиться, ребенку можно дать двойное имя (не более двух - Прим.). В 2020-ом году появились маленькие белоруски с двойными именами: Анна-Люция, Арифе-София, Лидия-Луиза, Варвара Маргарита, Лейла Лариса, Стефания Мария, Доминика Алиса, Мелания Александра и Мия Руслана.

А вот совсем редкими стали имена наших с вами сверстниц, мам и бабушек: Ольгой, Натальей, Татьяной, Еленой, Ириной и Светланой сейчас практически не называют девочек.

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