Когда закончится пандемия коронавируса: в ВОЗ сделали прогноз

В ВОЗ сделали прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Окончание пандемии коронавируса можно ожидать в 2022-м году. Такое заявление сделал руководитель европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
– Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID, но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина, – пояснил Клюге свой прогноз, его слова приводит издание Welt.
По словам эксперта, завершение пандемии не означает исчезновения вируса.
– Это не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств, – пояснил он.
Также он напомнил о важности правильного снятия ограничительных мер. Это нужно делать постепенно, а не быстро, иначе ситуация повторится.
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