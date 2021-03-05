Когда закончится пандемия коронавируса: в ВОЗ сделали прогноз

В ВОЗ сделали прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Окончание пандемии коронавируса можно ожидать в 2022-м году. Такое заявление сделал руководитель европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

– Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID, но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина, – пояснил Клюге свой прогноз, его слова приводит издание Welt.

По словам эксперта, завершение пандемии не означает исчезновения вируса.

– Это не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств, – пояснил он.

Также он напомнил о важности правильного снятия ограничительных мер. Это нужно делать постепенно, а не быстро, иначе ситуация повторится.

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