«Знакомился на сайтах интимных знакомств и предлагал подзаработать в Москве»: в Минске задержали 22-летнего сутенера

Минчанин искал девушек, чтобы отправить за границу для занятия проституцией. Фото: pixabay.com.

О том что столичные правоохранители перекрыли канал поставок белорусок для занятия проституцией, сообщила пресс-служба МВД.

В преступлении замешан 22-летний минчанин. Правоохранители сообщают, что он завербовал и готовил для отправки за границу трех девушек. В Москву они должны были добираться поездом, там бы белорусок встретили подельники минчанина. За каждую девушку для занятия проституцией ему обещали заплатить по 7 тысяч рублей России.

- Молодой человек знакомился с девушками на специальных сайтах интим-знакомств и предлагал им поехать «на заработки» в Москву. Если девушки соглашались, он отправлял их фото подельникам, а получив одобрение, готовил к отправке в Россию, - рассказал, Дмитрий Усаров, замначальника УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома.

Уговорить молодой человек успел трех девушек, но отправить не успел ни одну - помешали оперативники. Минчанин задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией. Идет следствие.

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