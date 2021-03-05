Первые минуты на свободе: опубликованы фото встречи политзаключенного Антона Беленского после оглашения приговора

После оглашения приговора политзаключенного Антона Беленского встречали родные и близкие. Фото: Telegram / Виктор Бабарико

Волонтер штаба Виктора Бабарико Антон Беленский 5 марта вышел на свободу, его приговорили к 1,5 годам «химии» за события 9 августа 2020 года.

После оглашения приговора его встретили родные и друзья, на время обжалования вердикта судьи его освободили под подписку о невыезде.

Снимки встречи Беленского после суда опубликовала пресс-служба команды Бабарико.

На время обжалования приговора Беленского выпустили на свободу. Фото: Telegram / Виктор Бабарико

Волонтер штаба Виктора Бабарико Антон Беленский 5 марта вышел на свободу. Фото: Telegram / Виктор Бабарико

– Друзья, мы знаем, что 1,5 года «химии» – это не полноценная свобода и не оправдательный приговор. Антона Беленского ждет еще сложный путь, как и Левона Халатряна, и сотню других политзаключенных, но мы радуемся, что Антон, наконец, может обнять родных, улыбнуться всем нам, – сказано в сообщении.