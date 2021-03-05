Появились фото ДТП на проспекте Независимости в Минске, где столкнулись четыре машины

Авария произошла из-за водителя, которая перестраиваясь, не уступила дорогу попутной машине. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Серьезная авария с участием четырех автомобилей произошла в Минске утром в пятницу, 5 марта. Подробности ДТП сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как предварительно сообщают в ГАИ, столкновение произошло по вине водителя «Форда». Водитель, проезжая по проспекту Независимости, перестраивалась и не уступила «Джили». От столкновения с «Фордом» «Джили» отлетела на встречку, где врезалась в «Вольво» и «Киа». По фото можно оценить, что у машин внушительные механические повреждения. Люди, к счастью, в этом массовом ДТП не пострадали.
После ДТП одна из машин оказалась на встречке, где произошло еще два столкновения. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- Пострадавших участников ДТП медики осмотрели на месте, от госпитализации они отказались, - уточнили в пресс-службе.
Из-за аварии какое-то время на проспекте Независимости в районе 115 дома от улицы Сурганова в направлении МКАД на какое-то время образовалась пробка.
Сейчас дорогу от поврежденных авто уже освободили. По факту аварии проводится проверка.
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