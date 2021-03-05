Эксперты ВОЗ отказываются публиковать предварительный отчет о происхождении и источниках распространения COVID-19 по итогам поездки в Ухань

ВОЗ не будет публиковать предварительный отчет после поездки международной группы экспертов в Ухань - ученые настаивают на проведении нового расследования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа экспертов ВОЗ, которая работала в Ухане, чтобы определить источники распространения вируса COVID-19 и его происхождение, отказалась публиковать предварительный доклад по итогам поездки. Об этом сообщает Ъ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Международная группа из двух десятков ученых – представителей Австралии, Германии, Дании, России, Великобритании, США, Вьетнама, Катара, Судана, Нидерландов, Кении, Японии находилась в Ухане с 14 января. Ученые после двухнедельного карантина посетили Уханьский институт вирусологии и лабораторию городского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Был обследован также рынок морепродуктов Хуанань (после начала эпидемии его закрыли).

Миссия ВОЗ работала в Китае около месяца. Но ученые заявили, что они не готовы опубликовать предварительный доклад по итогам поездки, так как в ходе нее не получили достаточного доступа к осматриваемым объектам. Поэтому эксперты не могут ручаться за точность выводов об источнике распространения ковида и говорить о том, выведен ли вызвавший пандемию коронавирус искусственно.

Члены миссии отметили, что половина совместной группы состояла из граждан Китая, чья научная независимость «может быть ограничена».

«Международные члены объединенной группы должны полагаться на информацию, которой китайские власти решили поделиться с ними; и что любой доклад совместной группы должен быть одобрен как китайскими, так и международными членами объединенной группы»,— цитирует издание письмо совместное письмо экспертов.

Ученые говорят о необходимости проведения нового международного расследования.

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