Александр Лукашенко поздравил актрису Елену Яковлеву с 60-летием

Елене Яковлевой исполнилось 60 лет. Фото: elleonora.ru.

В пятницу, 5 марта, российская актриса, имеющая звание народной, Елена Яковлева отмечает 60-летний юбилей. Известная театральная и киноактриса играла в «Современнике» и Театре имени Ермоловой, исполнила сотни киноролей, но широкому кругу зрителей, в том числе мирового кино, она известна по советской ленте «Интердевочка». Многие зрители также любят Яковлеву за ее роли в телесериалах «Петербургские тайны», «Каменская», «Курсанты» и многие другие.

Свое поздравление в адрес народной артистки России направил и Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента на официальном сайте. Он подчеркнул в поздравлении, что яркие образы Яковлевой в кино и на театральной сцене всегда «отличаются глубиной характера, искренностью и выразительностью».

И пожелал, чтобы она и далее своим творчеством одаривала зрительскую аудиторию радостью, хорошим настроением и вдохновением.

- Пусть ваш труд и впредь способствует укреплению дружбы и развитию культурной дипломатии между народами Беларуси и России, - сказал Лукашенко.

А в конце поздравления, как это принято, направил Елене Яковлевой еще пожелания доброго здоровья, счастья и покорения новых творческих вершин.

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