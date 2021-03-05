Фотофакт: новый самолет «Белавиа» в юбилейной раскраске, авиакомпании 25 лет

Новый самолет «Белавиа» в юбилейной раскраске, авиакомпании 25 лет. Фото: telegram-канал aviachatchannel.

В воскресенье, 7 марта, флот авиакомпании “Белавиа” пополнится новейшим самолетом Embraer E2. Напомним, это будет уже второй такой самолет в белорусской авиакомпании – первый прилетел в Минск в конце прошлого года. Но самолет, который ждут в понедельник – будет не совсем обычным. Дело в том, что сегодня, 5 марта, “Белавиа” отмечает свое 25-летие. В честь юбилея авиакомпании новенький Embraer получил необычную раскраску (ливрею). Хвост самолета, кроме уже традиционного василька, украсила большая цифра 25. А еще на борту появилась надпись “Мы соединяем!” с одной стороны, а с другой – такая же надпись, только на английском языке “We connect!”. Новый самолет получит бортовой номер EW-553PO.

Новый самолет «Белавиа» в юбилейной раскраске, авиакомпании 25 лет. Фото: telegram-канал aviachatchannel.

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Чем новый самолет лучше предыдущего поколения

Во-первых, стало больше комфорта для пассажиров – например, увеличенные на 90% багажные полки. Во-вторых, стало проще летчикам – новая авионика самолета улучшила управляемость. Но самое главное – экономичность. Заявляется, что самолет потребляет на 25,4% меньше топлива, чем его предшественники. Этого достигли благодаря другой форме и размеру крыла, измененной конструкции фюзеляжа, улучшенной аэродинамике, и новым двигателям.

Стоимость одного такого борта – около 60 миллионов долларов. «Белавиа» взяла в лизинг сразу три штуки – контакт был подписан еще в феврале. Тогда руководство «Белавиа» сообщало, что самолеты нового поколения в первую очередь будут эксплуатироваться на маршрутах в Лондон, Барселону, Нур-Султан, Мюнхен, Париж и Амстердам. Еще один такой же E2 по плану ждут в Беларуси в апреле.

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