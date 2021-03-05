Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 марта 2021 года: роковая цифра умерших - 2020 и еще 1482 новых заразившихся коронавирусом

В Беларуси число умерших от "ковида" сравнялось с годом начала пандемии - 2020 Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, сколько еще человек заразились коронавирусом в Беларуси за прошедшие сутки. Обновленную статистику пресс-служба Минздрава опубликовала в официальном телеграм-канале.

Так стало известно, что за последний день коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 482 человек. Общее число заболевших за все время пандемии уже составляет 293 тысячи 103 инфицированных.

За это же время из больниц были выписаны 1 тысяча 469 пациентов. А за всю пандемию выздоровели от «ковида» в Беларуси уже 283 тысячи 508 человек.

- За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 2 тысячи 20 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщили в Минздраве о летальных случаях.

Таким образом, за прошедшие сутки в Беларуси скончались еще 9 человек с подтвержденным «ковидом».

На высоком уровне остается и количество ежесуточных тестов - более 19,5 тысячи за сутки и свыше 4,97 за всю пандемию.

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