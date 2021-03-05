В Новогрудке пятилетняя девочка потеряла сознание, это увидел мужчина, но позвонил в милицию только через 40 минут

Мужчина увидел упавшего в обморок ребенка, но продолжал рыбачить еще 40 минут, прежде чем обратился за помощью. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Пятилетняя девочка из Новогрудка пролежала без сознания на улице не менее сорока минут прежде, чем взрослый очевидец обратился за помощью. Это произошло на озере Молодежное, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

На Молодежном озере жители Новогрудка любят проводить свободное время – оно находится чуть в стороне от жилой застройки. Как рассказали в УВД, мужчина, который рыбачил на озере, заметил, что ребенок лежит без движения, но ничего не предпринял и спокойно продолжал ловить рыбу. Только через сорок минут он обратил внимание на то, что девочка все еще лежит на том же месте, и позвонил в милицию.

-Сотрудники Новогрудского РОВД оперативно выбыли на место, передали информацию в «скорую помощь», переместили малышку в тёплый салон и стали дожидаться медиков, - рассказали в милиции.

Пятилетняя девочка страдает врожденным заболеванием, из-за которого она может неожиданно упасть в обморок. Медики осмотрели ребенка и установили, что малышка получила лишь легкое переохлаждение.

-Если вы увидели лежащего без движения человека, особенно ребенка, особенно в мороз, немедленно сообщите об этом в экстренные службы, не будьте равнодушными! – напомнили в УВД.

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