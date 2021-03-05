В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении незарегистрированного Правозащитного центра «Весна»

Правозащитники Валентин Стефанович, Евгения Паращенко и Алесь Беляцкий (слева направо). Фото: ПЦ «Весна».

О том, что Следственный Комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении лишенного регистрации Правозащитного центра «Весна», сообщила «Наша Нiва» со ссылкой на сайт организации.

Так стало известно, что в Главное управление расследования преступлений в сфере оргпреступности и коррупции центрального аппарата СК уж проводит расследование в отношении «Весны». Уголовное дело в отношении незарегистрированного правозащитного центра возбуждено по статье 342 УК РБ. Таким образом, «Весну» подозревают в организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Этим объясняется и ряд недавних обысков, проходивших практически одновременно, как в квартирах правозащитников и в региональных офисах «Весны».

В СК подозревают «Весну» в осуществлении финансирования и иного рода материальном обеспечение незаконных массовых мероприятий в Беларуси.

В организации сообщили, что в связи с подобными предъявленными обвинениям ранее под стражу заключили правозащитников и волонтеров «Весны» Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу.

- Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ «Весна» как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью, - заявили правозащитники.

В Совете ПЦ призвали прекратить уголовное преследование и освободить правозащитников, волонтеров, и их коллег из Офиса по правам людей с инвалидностью.

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